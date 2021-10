Progetto Mediterraneamente, donati 20 abbonamenti a palestre per i ragazzi di Caulonia

Sono 20 gli abbonamenti donati a bambini e ragazzi di Caulonia nell’ambito del progetto “Mediterraneamente”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’avviso “Per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza” (EduCare).

Prosegue dunque la programmazione delle attività che la società cooperativa Sankara che ha deciso di promuovere il benessere dei bambini e dei ragazzi con l’intento di migliorare la consapevolezza di sé e del proprio corpo e per questo regala ai bambini tra i 6 e i 17 anni della Locride abbonamenti per dei corsi bimestrali nelle palestre convenzionate.

L’emergenza Covid-19 ha inciso sulle opportunità sociali dei più giovani e la chiusura di impianti sportivi, parchi e in generale luoghi dove fare sport ha creato disagi importanti. Lo sport, infatti, incide sullo sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino. Aiuta i più piccoli ad avere una crescita sana ed equilibrata e permette loro di accrescere la capacità di relazionarsi con i coetanei. Lo sport favorisce la possibilità di confrontarsi, di apprendere valori che animeranno la loro vita, come il rispetto delle regole e degli avversari, la lealtà verso i compagni e la squadra, la dedizione e l’impegno personale per il raggiungimento degli obiettivi.