Sparatoria nel centro di Vibo: c’è un fermo per tentato omicidio

I carabinieri di Vibo Valentia hanno eseguito stamani il fermo di una persone accusata di essere l’autore del tentato omicidio avvenuto nella notte di sabato scorso, nel centro del capoluogo napitino.

Come si ricorderà la vittima è il 32enne, Domenico Catania, che intorno alle tre e mezza del mattino era giunto al pronto soccorso locale con una ferita d’arma da fuoco al torace, ma non in pericolo di vita (QUI).

Sin da subito hanno indagato i militari dell’Arma riscostruendo l’accaduto: l’uomo era stato infatti ferito in pieno centro, in piazza Michele Morelli, per poi essere soccorso e portato in ospedale.

I militari hanno acquisito le immagini della videsorveglianza presente in zona oltre ad ascoltare nell’immediatezza alcune persone.

Nonostante Catania sia indagato nell’ambito della maxi inchiesta “Rinascita Scott” (QUI), gli inquirenti hanno però e dall’inizio escluso che il suo ferimento fosse riconducibile a dinamiche della criminalità organizzata, propendendo per l’ipotesi che sia stato causato da una lite per futili motivi.

I dettagli saranno illustrati dal Procuratore Falvo nel corso di una conferenza che si terrà alle 11 nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia.