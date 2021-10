Crotone. Giornata persone con sindrome di Down, al via “RitorniAmo a Parco Tellini”

In occasione della Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down l’associazione Io resto e l’associazione Italiana Persone Down Sezione di Crotone con il patrocinio del Comune di Crotone promuovono “RitorniAmo a Parco Tellini”.

Il 23 e 24 ottobre lo storico parco ospiterà l’iniziativa finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla cultura della diversità, sulle reali capacità delle persone con trisomia 21, a sostegno delle loro famiglie, per diffondere un messaggio di positività e fiducia nel futuro.

Il 23 ottobre l’appuntamento è alle 10 per “riappropriarsi” di uno dei luoghi più suggestivi e storici della città.

Domenica 24 ottobre alle 10 il parco ospiterà laboratori creativi, iniziative sportive, musica e giochi ma sarà anche l’occasione per ripercorrere la storia di “Parco Tellini” tra racconti e immagini.