Aggressioni Polfer, Cassano (Les): “Situazione al collasso”

“Lo scalo di Lamezia terme ogni giorno è utilizzato da migliaia di pendolari, e da altrettanti viaggiatori per i treni a lunga percorrenza, ed il posto Polfer a causa dei continui tagli riesce a malapena a coprire i turni di mattina, pomeriggio e qualche volta con non pochi sacrifici la sera, lasciando completamente sguarnita la notte”. È quanto denuncia in una nota il segretario provinciale di Les, Francesco Cassano, nell’esprimere solidarietà agli agenti aggrediti a Lamezia Terme.

“In merito alle carenze si vuole sottolineare proprio quella del personale, non capiamo come mai ancora nessuno ha pensato realmente ad un piano di incremento né per il locale Commissariato di Polizia al collasso da tempo, né per l’ufficio Polfer dell’importante scalo ferroviario in questione, uffici che si trovano ad operare in un territorio vasto e complicato come quello della piana Lametina, sia per numero di clan presenti, che per il discorso immigrazione” afferma Cassano. “Gli eventi criminosi in uno stato Civile devono essere perseguiti, con delle pene incisive e soprattutto certe”.