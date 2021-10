Vittoria di Caruso, le reazioni dal centro-sinistra

Il sorpasso di Franz Caruso al ballottaggio non era cosa scontata, e dopo la certificazione della vittoria i vari esponenti del centro-sinistra si stanno congratulando con il neo-sindaco di Cosenza.

GRAZIANO: “CI ABBIAMO CREDUTO FIN DALL’INIZIO”

Parla di “una grande vittoria del centro sinistra” il commissario regionale del Partito Democratico, Stefano Graziano, ribadendo come il partito abbia “creduto fin dall’inizio in questa proposta politica lavorando ad allargare la coazione e sostenendola fino alla vittoria finale”.

“Inizia per Cosenza una nuova stagione politica in cui i valori del progressismo riformista e antifascista guideranno la città, al fianco delle più grandi città del Mezzogiorno e d’Italia” afferma ancora Graziano. “Un augurio di buon lavoro al sindaco Caruso ed a tutti i consiglieri eletti, siamo certi che opereranno in stretto contatto con i cittadini ed i loro bisogni quotidiani, guardando alla Cosenza che verrà”.

BRUNI: “SODDISFATTA, C’E’ ARIA NUOVA”

“La vittoria di Franz è un segnale importante per Cosenza, città che viene da dieci anni di amministrazione di una destra opprimente, e per la Calabria intera perché dimostra che cambiare è davvero possibile” dichiara in un comunicato Amalia Bruni. “Cosenza può diventare un laboratorio politico importante per tutta la Calabria e probabilmente per l’Italia. E la scelta dei cittadini di puntare su Franz, testimonia la voglia di cambiamento, di guardare in avanti con fiducia, con la consapevolezza che si può e si deve fare di meglio”.

“Franz saprà valorizzare al massimo le enormi risorse della sua città puntando a ottenere migliori condizioni per tutti. Sono sicura che Franz metterà in campo una giunta di alto profilo in grado di esprimere una buona politica, una politica partecipata, aperta ai suggerimenti della gente, sempre disponibile al confronto e all’ascolto dei bisogni dei cittadini” conclude. “Quello di cui ha bisogno anche la Calabria”.

FALCOMATA’: “SPLENDIDA NOTIZIA PER TUTTA LA REGIONE”

“Felicitazioni ed auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Cosenza Franz Caruso. La sua elezione è una splendida notizia per i cittadini di Cosenza e per tutta la Calabria”. Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

"Caruso costituirà un solido punto di riferimento nel percorso di rinascita che la Calabria vuole intraprendere un progetto che rimette le Città al centro dello sviluppo e che si baserà su una solida rete di dialogo e di sinergia tra le istituzioni che le rappresentano” conclude. “A Franz Caruso e alla squadra che lo accompagnerà alla guida della città di Cosenza giungano i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo inizio”.