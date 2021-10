Luzzi, opere abusive e carenze ambientali: sigillate due attività commerciali

Un controllo presso un’attività commerciale ha permesso di scoprire diverse irregolarità non solo al suo interno, ma anche presso un’esercente adiacente. È quanto emerso da una serie di controlli ambientali realizzati dai Carabinieri Forestali di San Pietro in Guarano, e svolti in località Linze nel comune di Luzzi.

I militati hanno dapprima eseguito una serie di accertamenti presso una carrozzeria, per verificare la corretta gestione dei rifiuti e la regolarità urbanistica della struttura. In seguito al primo controllo è emerso come il titolare della carrozzeria non fosse in possesso di apposita autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ed all’interno dell’attività sono state individuate diverse opere abusive, realizzate senza autorizzazione urbanistiche.

Tale controllo ha spinto i militati a svolgere un ulteriore indagine presso un autolavaggio adiacente alla carrozzeria: li sono state rinvenute non solo ulteriori abusi edilizi, ma è stato scoperto anche lo stoccaggio irregolare di reflui in alcune vasche di raccolta. L’intero sistema di raccolta dei reflui è risultato essere non conforme alla normativa di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Terminati i controlli, entrambe le attività commerciali sono state poste sotto sequestro, ed i rispettivi titolari sono stati denunciati.