Ballottaggi, a Cosenza il “sorpasso” di Franz Caruso

Franz Caruso

Franz Caruso sarà il nuovo sindaco di Cosenza. Alla fine il sorpasso sembra esserci stato, e nella sfida tra i due Caruso avrebbe prevalso l’esponente del centro-sinistra, risultato essere in vantaggio sin dai primi scrutini. Lo spoglio è ancora in corso, ma il divario sembra oramai incolmabile

Avvocato penalista, il noto professionista cosentino è impegnato in politica sin dai tempi del liceo, ed aveva tentato una prima corsa alle regionali nel 2014. Divenuto segretario provinciale del Partito Socialista, è riuscito ad “imporsi” come punto di convergenza di una coalizione di centro-sinistra, pur non trovando un ampio appoggio.

Sostenuto da sole 3 liste – quella del Partito Democratico, del Partito Socialista Italiano e la civica Franz Caruso Sindaco – era riuscito ad ottenere il 23,78% al primo turno, ossia 8.342 preferenze.

Esce sconfitto invece il principale avversario, l’omonimo Francesco Caruso. L’ampio sostegno di un centro-destra unito gli ha garantito un supporto da ben 8 liste – dai big come Fratelli d’Italia, Lega ed Udc, alle civiche Forza Cosenza, Bella Cosenza, La Cosenza Che Vuoi, Coraggio Cosenza e Visione Continutà – che nel primo turno gli aveva assicurato una posizione di vantaggio, con il 37,43% delle preferenze, ossia 13.132 voti.