Crotone. Pollinzi, assistenza disabili: “Polemica strumentale, abbiamo fatto nostra parte”

Filly Pollinzi

“Contrariamente a quello che sostiene la consigliera, più volte ho provato a spiegarle la differenza tra assistenza di base e assistenza specialistica, evidentemente senza riuscirci”. Così l’assessore alle politiche sociali del Comune di Crotone, Filly Pollinzi, in risposta a quanto affermato da una consigliera comunale in merito all’assistenza scolastica (LEGGI), che parla di “confusione strumentale” a danno delle famiglie che vivono tali disagi.

L’assesore dunque spiega la differenza tra assistenza di base, che comprende “l’ausilio materiale agli alunni con diverse abilità, le attività di cura alla persona, l’uso dei servizi igienici e i servizi di igiene personale, che compete alle scuole e ai collaboratori scolastici” e assistenza specialistica, che invece “compete agli Enti locali sulla base di quelli che sono i bisogni rappresentati dai diversi istituti scolastici attraverso figure professionali che svolgono funzioni di assistenza all’ autonomia e assistenza alla comunicazione”.

È dunque la sola assistenza specialistica quella dove l’ente comunale può “decidere di gestire direttamente il servizio mediante affidamenti a terzi” oppure trasferendo “i fondi alle istituzioni scolastiche”. Opzione già percorsa dall’ente, rammenda l’assessore, che avrebbe già trasferito tali risorse alle scuole per permettere il reclutamento di tutte le figure necessarie.

“Alla consigliera Passalacqua sarebbe bastato ascoltare oppure informarsi anche perché con una banale ricerca sul web si possono trovare tanti avvisi pubblici di Istituti scolastici che, nei diversi comuni della Calabria, ricevendo dall’Ente locale i fondi per l’assistenza specialistica, ricercano appunto tutte le figure professionali di cui hanno bisogno e tra queste figure, naturalmente, ci sono anche gli o.s.s., ovvero gli operatori socio-sanitari” conclude la Pollinzi. “Spiace che ella abbia preferito la via della polemica strumentale ma sono certa che nel futuro saprà che su di me e sull’amministrazione tutta potrà contare per chiarire i suoi dubbi o approfondire conoscenze”.