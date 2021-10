Covid, nel bollettino il calo del lunedì: 57 nuovi casi ed un decesso

I casi da coronavirus in Calabria continuano a scendere, ma questa volta a metterci lo zampino è il consueto calo del lunedì. Con soli 2.315 tamponi processati, nelle ultime 24 ore si registrano 57 nuovi casi ed 1 vittima.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+33), seguita da Vibo Valentia (+13), da Crotone (+6), da Cosenza (+2) e da Catanzaro (+1), mentre i restanti casi si registrano da altro Stato o Regione (+2). Processati complessivamente 1 milione e 246.668 tamponi, con un tasso di positività che sale al 2,46%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 30.030 (+33), mentre i casi attivi sono 730. Di questi: 671 in isolamento, 53 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 28.899 i guariti e 401 i decessi.

Nell vibonese i casi covid salgono a 6.624 (+13) mentre gli attivi sono 277. Di questi: 269 si trovano in isolamento, 8 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.246 i pazienti guariti e 101 i deceduti.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 8.375 (+6) mentre gli attivi sono 204, tutti in isolamento domiciliare. Complessivamente, sono 8.056 i guariti e 115 i deceduti.

Nel cosentino, i positivi riscontrati salgono a 27.795 (+2), mentre i casi attivi sono 1.263. Di questi, 1.239 sono in isolamento, 22 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 25.882 guariti e 650 decessi.

Nel catanzarese, infine, contagi accertati finora sono 11.483 (+1), mentre i casi attivi 78. Di questi, 73 in isolamento, 3 in reparto 2 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.249 pazienti e ne sono deceduti 156.