Questo non è amore: farà tappa a Cassano il camper della Polizia di Stato

Il prossimo mercoledì 20 ottobre farà tappa a Cassano All’Ionio il camper della Polizia di Stato, impegnato in questo periodo nell’ambito del progetto permanente Questo non è Amore. L’equipe multidisciplinare della Questura di Cosenza incontrerà così non solo le istituzioni locali, ma anche i cittadini e le associazioni interessate.

“Il progetto è destinato, nell’intendimento di chi lo ha messo in campo, a favorire un contatto diretto tra chi ha paura di denunciare o di varcare la soglia di un ufficio di Polizia, con un’equipe multidisciplinare specializzata, fatta di psicologi, medici, poliziotti e operatori dei centri antiviolenza, pronti sia a raccogliere le testimonianze delle vittime, che a fornire informazioni sui possibili strumenti di tutela contro questi reati” spiega il sindaco Gianni Papasso. “Nel corso dell’incontro verranno illustrate le finalità della Campagna e fornite informazioni dettagliate su quello che potrebbe essere un eventuale percorso di aiuto, nonchè le procedure per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere, per costruire una consapevolezza sociale su questa tematica”.