Reggio Calabria, beccato mentre cerca di rubare un’auto: arrestato

Avrebbe tentato di rubare un’auto parcheggiata presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ma dopo essere stato visto dal proprietario del veicolo ha tentato la fuga. E forse aveva anche pensato di averla fatta franca, ma i poliziotti in breve tempo sono riusciti ad individuarlo, raggiungendolo ed arrestandolo.

Si tratta di un trentacinquenne del posto, già noto alle forze dell’ordine per reati come furto, furto aggravato ed evasione, nonché sottoposto all’obbligo di presentazione. Gli agenti, intervenuti su richiesta del proprietario del mezzo che stava per essere rubato, hanno subito raccolto le impronte digitali appena lasciate sulla carrozzeria tramite l’ausilio della Polizia Scientifica: tramite l’utilizzo di polvere magnetica rossa, è stato possibile rilevare l’intera impronta dattiloscopica della mano del malvivente.

Questo è stato poi rintracciato grazie proprio ai precedenti specifici: l’impronta dell’uomo era già stata rilevata su due automezzi rubati, scoprendo dunque un consolidato modus agenti del malvivente. Al termine dei rilievi, l’uomo è stato dunque arrestato e posto ai domiciliari.