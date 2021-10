Ricettazione e detenzione armi da fuoco: scarcerati due fratelli di Corigliano-Rossano

Scarcerati i fratelli F.G.A. e F.G., di Corigliano-Rossano, finiti in arresto con l’accusa dei reati di ricettazione e detenzione abusiva di armi da fuoco. Il giudice ha accolto il ricorso dell’avvocato Ettore Zagarese revocando le misure cautelari a carico dei due.

I FATTI

F.G.A., che passa ai domiciliari, e F.G., ora libero senza obblighi, erano stati coinvolti nelle operazioni di controllo, svolte - grazie al massiccio dispiegamento di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” - all’indomani dell’escalation criminale che ha interessato il territorio rossanese nel periodo estivo.

Durante un’accurata perquisizione effettuata presso la loro abitazione erano state rinvenute armi e cartucce in buono stato, pronte per un eventuale utilizzo. Alcune di esse risultavano rubate ad un legittimo proprietario a seguito di una rapina avvenuta in provincia di Brindisi.

La prossima udienza per la celebrazione del processo per i reati ascritti è fissata per il prossio 3 novembre di fronte al Tribunale di Castrovillari.