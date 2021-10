Lamezia, stivale stringe gamba di un centauro coinvolto in un incidente. Tagliato dai vigili

Stringeva la gamba di un centauro, coinvolto in un incidente stradale, un particolare tipo di stivale. Per questo motivo i vigili del fuoco di Lamezia Terme sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni Paolo II per rimuovere la calzatura.

Hanno utilizzato cesoie di altra precisione e, dietro indicazioni del personale sanitario, hanno tagliato lo stivale e lo hanno rimosso. Lo stivale di pelle di grosso spessore stava stringendo la gamba dell’uomo, fratturata a causa del sinistro.