Ballottaggi. Seggi chiusi, riapriranno domattina: alle 23 alle urne un terzo dei votanti

Seggi chiusi per questa sera e in questa prima giornata di consultazioni elettorali nelle quali i cittadini di Cosenza e Siderno sono stati chiamati a scegliere, al ballottaggio, il loro nuovo sindaco e consiglieri.

Le urne riapriranno domattina, lunedì 18 ottobre, alle 7 e resteranno aperte fino alle 15, dopodiché inizieranno le operazioni di spoglio in entrambi i comuni.

Intanto, alle 23 di oggi è andato a votare in tutto il 32,55% degli aventi diritti complessivi, in pratica oltre 6 punti percentuali in più rispetto alle 19 di questa sera (QUI), mentre alla stessa ora del primo turno era stato il 46,91%.

Per l’esattezza, l’affluenza a Cosenza è stata del 32,83%, il 3 ottobre scorso era stata del 47,97%. A Siderno, invece, la percentuale di votanti si ferma per ora al 31,59%, rispetto al 43,24% del primo turno.