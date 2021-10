Corigliano-Rossano, migrante muore nell’incendio di un capannone

È morto in un capannone abbandonato a Corigliano-Rossano un migrante di nazionalità moldava. L’uomo, di cui non si conoscono le generalità, è deceduto nell’incendio divampato nella struttura in cui stava dormendo.

Le fiamme sarebbero partite per cause accidentali, come emerso dalle indagini dei carabinieri del reparto territoriale locale. L'ipotesi è che sia stato acceso un fuoco per riscaldarsi e che le fiamme si siano poi propagate velocemente a delle erbacce vicine.



L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco, mentre il cadavere è stato trovato dai militari che hanno avviato le indagini e hanno sentito un altro migrante che dormiva nel capannone con la vittima. Si esclude quindi l’ipotesi che il rogo sia stato appiccato da terzi.