Covid in Calabria, in 24 ore 71 nuovi casi e 2 decessi

Settantuno nuovi casi e due decessi, uno nel Reggino e l’altro nel Vibonese. Nel bollettino di oggi, domenica 17 ottobre, sono stati registrati casi positivi in linea con quelli di ieri, quando i casi sono stati 69 (LEGGI). I positivi di oggi sono statu scoperti con i 3.165 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

È Reggio Calabria la provincia in cui si registrano più casi con i suoi 31 nuovi positivi, seguono Vibo Valentia (+21), Cosenza (+18), un caso a Catanzaro e nessuno a Crotone.

Da inizio pandemia sono 85.592 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2, mentre i decessi per o con il coronavirus sono stati 1.431. I guariti di oggi sono 124 per 81.417 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 2.744 (-55).

Calano i ricoveri sia nei reparti ordinari (-5) che in terapia intensiva (-3). Al momento in reparto sono ricoverati 5 pazienti, in terapia intensiva 11. In isolamento domiciliare si trovano 2.648 (-47) persone.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove il computo totale si attesta a quota 29.997, i positivi di oggi sono 31. Attualmente i casi attivi sono 729, di cui 53 ricoveri in reparto (-1); 6 in terapia intensiva (-1); 670 in isolamento domiciliare (-48). I casi chiusi sono 29.268, di cui 28.867 guariti (+80); 401 deceduti (+1).

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 18, mentre sono 27.793 i casi totali. Attualmente i casi attivi sono 1.262, di cui 21 ricoveri in reparto; 3 in terapia intensiva (-1); 1.238 in isolamento domiciliare (-11). I casi chiusi sono 26.531, di cui 25.882 guariti (+30); 649 deceduti (-11).

Nel Catanzarese c’è un solo nuovo positivo su 11.482 casi totali. Attualmente i casi attivi sono 86, di cui 3 ricoveri in reparto (-1); 2 in terapia intensiva (-1); 81 in isolamento domiciliare (+2). I casi chiusi sono 11.396, di cui 11.240 guariti (+1); 156 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica un decesso in terapia intensiva del Policlinico appartenente all'Asp di Vibo Valentia.

Nel Crotonese non si registra alcun nuovo positivo su 8.369 casi totali. Attualmente i casi attivi sono 221, di cui 0 ricoveri in reparto (-3); 0 in terapia intensiva; 221 in isolamento domiciliare (-3). I casi chiusi sono 8.148, di cui 8.033 guariti (+6); 115 deceduti.

Nel Vibonese da inizio pandemia si sono ammalati in 6.611, mentre oggi 21. Attualmente i casi attivi sono 268, di cui 6 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 262 in isolamento domiciliare (+13). I casi chiusi sono 6.343, di cui 6.242 guariti (+7); 101 deceduti (+1).

Per quanto riguarda invece il setting dei fuori regione i casi totali sono 1.340, mentre oggi non è stato registrato alcun nuovo positivo. I casi attivi sono 178, di cui 2 ricoveri in reparto; nessuno in terapia intensiva; 176 in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.153; i deceduti 9.