Elezioni Comunali. Alle 12 bassa affluenza a Cosenza e Siderno: sotto il 9%

Un’affluenza complessiva a all’8,8%; al primo turno, alla stessa ora, era stata del 13,32%. Bassa, dunque e per il momento, l’affluenza ai seggi elettorali, aperti da stamani alle 7 (QUI) per il turno di ballottaggio in Calabria, esattamente a Cosenza e Siderno.

Gli elettori di entrambi i comuni sono chiamati a scegliere il loro nuovo sindaco e, di conseguenza, la composizione del Consiglio Comunale.

Nel dettaglio, nel capoluogo bruzio, a mezzogiorno, ha raggiunto i seggi l’8,9% degli aventi diritto, al primo turno, alla stessa ora del primo giorno di consultazioni era stato quasi il 14%.

Nella cittadina del reggino, invece, sempre alle 12, l’affluenza è stata dell’8,4% contro l’11,3% del 3 ottobre scorso.