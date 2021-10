Tragico incidente nel reggino, auto finisce contro parete rocciosa: due donne decedute

Un altro tragico incidente sulle strade calabresi è costato la vita, questa volta, a due donne, Erica Maiolo e Rosetta Panajia, entrambe di 52 anni e rispettivamente di Monasterace e di Stignano.

Le vittime viaggiavano sulla loro auto, una Fiat Punto, quando - per cause ancora in corso di accertamento - la vettura ha perso il controllo, in località Abatigiala, sulla strada che da Caulonia conduce a Ursini, nel reggino.

L’auto è così andata ad impattare contro una delle massicce rocce che costeggiano la carreggiata, nei pressi di un bivio. Inutili i soccorsi: le due donne, che erano parenti, sarebbero decedute sul colpo. Per estrarre la conducente dalle lamiere del mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.