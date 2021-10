Maierato, si schianta su una collina mentre pratica parapendio: interviene elisoccorso

Nonostante la caduta, che gli ha provocato diversi traumi, poteva andare decisamente peggio. Non sarebbe in pericolo di vita il quarantasettenne originario di Bronte che quest’oggi, poco dopo l’ora di pranzo, è precipitato mentre era alla guida di un parapendio.

L’uomo, per motivi ancora in fase di accertamento – si ipotizza a causa del forte vento – avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi su una collina ricadente nel comune di Maierato, nel vibonese. Immediata la richiesta di aiuto, con i sanitari del 118 giunti rapidamente sul posto con un’ambulanza.

Dopo un primo controllo si è profilata la necessità di far intervenire l’elisoccorso, per trasferire il malcapitato presso l’ospedale di Catanzaro. Nonostante l’impatto al suolo, non sarebbe in pericolo di vita.