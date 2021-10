Cassano all’Ionio, nuovo cimitero sorgerà su terreni confiscati

Gianni Papasso

I terreni confiscati al boss Giuseppe Cirillo ospiteranno il nuovo cimitero comunale di Cassano all’Ionio. Lo ha confermato il sindaco Giovanni Papasso, che quest’oggi, al termine di una conferenza stampa appositamente indetta, ha comunicato l’avvio dell’iter per la manifestazione d’interesse.

I terreni situati in contrata Tre Ponti nei pressi di Sibari ospitarono in passato l’Azienda Avicola Calabrese, e sono stati individuati dall’ente come luogo idoneo ad ospitare il nuovo camposanto. Come spiegato dal segretatio comunale Ciriaco Di Talia assieme ai tecnici comunali, la manifestazione d’interesse riguarderà anche la ristrutturazione delle cappelle del vecchio cimitero, nonché la sua manutenzione e gestione.