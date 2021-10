Vibo. Bimba esce di casa da sola e si perde nel parco: ritrovata dalla Polizia

È finita con un lieto fine la brutta disavventura avuta da una bimba vibonese si soli 8 anni. La piccola, nel pomeriggio di ieri, era uscita di casa da sola.

Addentratasi nel parco giochi nel quartiere S. Aloe, vicino al campo da calcio, ha perso la strada di casa e non riusciva a farvi ritorno. Fortunatamente è stata notata da alcuni agenti della Polizia che l’hanno avvicinata trovandola spaesata e in lacrime. In poco tempo i poliziotti hanno rintracciato la famiglia e la piccola è tornata tra le braccia dei suoi cari.