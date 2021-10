Controlli della Polizia nel crotonese: 3 arresti e 4 denunce in una settimana

Tre arresti, quattro denunce, due segnalazioni per assunzione di sostanze stupefacenti, diverse sanzioni comminate. È una parte del bilancio delle attività di controllo del territorio effettuate dagli agenti della Questura di Crotone nell’ambito del piano "Focus 'ndrangheta".

Il primo a finire in manette è stato un 45enne, A.R.. L’uomo, all’esito di un normale controllo, è stato trovato in possesso di una busta contenete 66,95 gr di marijuana, un bilancino, alcune buste di cellophane utilizzate come materiale di confezionamento e 2 sigarette intrise di marijuana. Nel corso di un successivo controllo presso l’abitazione dell’uomo, i poliziotti hanno inoltre rinvenuto 2 barattoli in vetro contenenti 15,66 gr. e 0,97 gr. di hashish e vari ritagli di cellophane. Il 45enne è finito ai domiciliari.

Gli altri due arrestati sono invece due stranieri: T.S., di 30 anni, e A.Z., di 42 anni. I due sono ritenuti responsabili di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e, in particolare, di un sbarco di profughi avvenuto lo scorso 13 ottobre presso il Porto di Crotone.

Nel corso dei controlli su strada, i poliziotti pitagorici hanno invece fermato 512 veicoli, identificato 995 persone e sanzionato 18 automobilisti per violazioni al Codice della Strada.

L’attività settimanale si è poi snodata con diverse perquisizioni domiciliari nonché controlli in attività commerciali. In particolare, nel corso di un controllo congiunto con il Personale dell’Ispettorato del Lavoro di Crotone presso un’attività del posto, sono stati riscontrati 2 dipendenti, sui 5 identificati, in “nero”. L’attività è stata sospesa e il titolare sanzionato.

Infine, nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Volante ha rinvenuto, due involucri contenenti 3,80 grammi marijuana e 2 sigarette artigianali contenenti la medesima sostanza, il tutto sottoposto a sequestro.