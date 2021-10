Testuggine africana rinvenuta in un’abitazione a Lamezia: denunciata una donna

Un bellissimo esemplare di testuggine africana è stato rinvenuto dai in un’abitazione di Lamezia Terme dai Carabinieri della Stazione Forestale. di Lamezia Terme viveva. Fortunatamente, hanno rinvenuto

L’animale, chissà da quanto tempo, viveva in una piccola cassetta di plastica., in occasione di una perquisizione domiciliare eseguita in casa di una pensionata 67enne del posto, i militari hanno rinvenuto la tartaruga con la collaborazione dei colleghi della Compagnia di Soveria Mannelli.

Si tratta precisamente una “centrochelys sulcata”, che appartiene a una specie inserita e protetta dalla convenzione di Washington (CITES), il suo habitat naturale è l’africa sub sahariana e per la sua regolare detenzione è necessario ottenere una specifica documentazione di cui la donna non era in possesso.

La testuggine è stata sequestrata e sarà affidata ad un centro di recupero di animali selvatici per il successivo reinserimento in natura o ad idonei allevamenti che permettano la riproduzione del suo habitat naturale. La 67enne, che deteneva illegalmente l’animale, è stata invece deferita all’A.G. e risponderà di detenzione abusiva di un’esemplare appartenente a una specie protetta.