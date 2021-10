In carcere per errore, annullata sentenza condanna

Finisce in carcere per errore un uomo di 30 anni di Catanzaro accusato di truffa e per questo condannato a un anno e 11 mesi di reclusione dal Tribunale di Asti. L’uomo ha scontato la pena per errore, dal momento che a sua insaputa era stato coinvolto in una truffa informatica messa in atto da alcune persone che erano venute in possesso dei suoi documenti d'identità dopo che gli erano stati rubati.

L’uomo non era inoltre a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti e della condanna, dal momento che le notifiche erano state inviate a un indirizzo sbagliato. Elementi messi in evidenza dai legali dell’uomo e per questo la Corte d’Appello di Torino ha accolto le richieste e ha annullato la condanna.

L’uomo è stato quindi scarcerato. Il 30enne era stato dai carabinieri che avevano eseguito un ordine di carcerazione emesso dopo la condanna e ha trascorso un periodo di detenzione di dieci giorni in isolamento, per via della quarantena a causa del Covid, nel carcere di Catanzaro.