Cantiere irregolare a Sellia Marina: lavori bloccati e multa salata

I lavori di costruzione del cavalcavia in Via Carrera a Sellia Marina sono stati attenzionati da un controllo da parte dei Carabinieri della stazione locale, che hanno riscontrato numerose irregolarità riguardo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il controllo, svolto assieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catanzaro, è stato eseguito nell’ambito di controlli specifici.

Completamente assenti le misure di precauzione anticaduta – sia per gli operai che per oggetti – nonostante l’impiego di impalcature di altezza superiore ai 2 metri. Queste, inoltre, non solo erano sprovviste di parapetto idoneo, ma persino non efficacemente ancorate al muro. Gli accertamenti svolti sugli operai, infine, hanno messo in luce come uno dei lavoratori non avesse eseguito le previste visite mediche.

Il titolare dell’impresa edile è stato dunque sanzionato per le diverse irregolarità per circa 14 mila euro, e gli è stato intimato di risolvere le problematiche entro 5 giorni.