Crotone, in casa 29 cani tenuti in pessime condizioni: denunciato

Ben 29 meticci sono stati trovati all’interno di un’abitazione in pieno centro cittadino, costretti a vivere in pessime condizioni igienico-sanitarie e detenuti in modo inadeguato.

Li hanno scoperti quest’oggi i Carabinieri Forestali di Crotone, che assieme ai colleghi di Santa Severina ed a personale della Procura, della Polizia Locale e dell’Asp, hanno svolto un controllo su richiesta.

L’uomo, possessore dei cani detenuti in un palazzetto a più piani, si è rifiutato di collaborare e non ha voluto garantire l’accesso alle forze dell’ordine. Necessario dunque l’intervento dei Vigili del Fuoco e di personale del 118, che hanno dovuto forzare gli ingressi per permettere la perquisizione.

I forti odori nauseabondi avvertiti dall’esterno avevano lasciato intendere una pessima situazione: gli animali, costretti in locali fatiscenti ed in condizione di sovraffollamento, presentavano evidenti problemi sanitari a partire dal loro pelo e dalla cute. La maggior parte, inoltre, era sprovvista di microchip.

Gli animali sono stati sequestrati, e saranno ora affidati alle cure presso il canila di Torre Melissa. L’uomo invece è stato denunciato, e per lui si profila il reato di maltrattamento di animali oltre che l’emissione di odori molesti.