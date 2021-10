Covid, il bollettino: in 24 ore diminuiscono i contagi (+94) e nessun decesso

Scendono nuovamente sotto quota cento i contagi di coronavirus in Calabria. Dopo una settimana segnata da un contenuto rialzo dovuto alla scoperta di alcuni focolai, la situazione sembra ritornare sotto controllo. Nell’ultimo bollettino segnalati 94 nuovi casi e nessun decesso. Sono 60 i guariti, anche se aumentano le occupazioni di posti letto (+2) e di terapia intensiva (+1).

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+35), seguita da Cosenza (+25), da Crotone (+19), da Vibo Valentia (+10) e da Catanzaro (+3), mentre i restanti casi si registrano da altro Stato o Regione (+2) Processati complessivamente 1 milione e 237.318 tamponi (+3.734), con un tasso di positività che scende al 2,52%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 29.946 (+35), mentre i casi attivi sono 806. Di questi: 744 in isolamento, 55 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 28.740 i guariti e 400 i decessi.

Nel cosentino, i positivi riscontrati salgono a 27.751 (+25), mentre i casi attivi sono 1.276. Di questi, 1.253 sono in isolamento, 19 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 25.826 guariti e 649 decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 8.359 (+19) mentre gli attivi sono 240. Di questi: 235 si trovano in isolamento, 5 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 8.004 i guariti e 115 i deceduti.

Nell vibonese i casi covid salgono a 6.578 (+10) mentre gli attivi sono 259. Di questi: 253 si trovano in isolamento, 6 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.219 i pazienti guariti e 100 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, contagi accertati finora sono 11.478 (+3), mentre i casi attivi 85. Di questi, 77 in isolamento, 7 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.237 pazienti e ne sono deceduti 156.