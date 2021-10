Sismicità, Calabria prima regione per abitanti in zone ad alto rischio

La Calabria è la regione italiana con più abitanti in aree ad alto rischio sismico. È quanto certifica la Protezione Civile nella Classificazione Sismica 2021, che studia non solo le aree sismiche su territorio nazionale ma stima anche il numero di abitanti coinvolti. Secondo l'ultima pubblicazione, si stima che circa 22 milioni di italiani vivano in zone ad alto rischio sismico, mentre il 40% del territorio nazionale ricadrebbe in zone di alta pericolosità: parliamo di un'area di oltre 130 mila chilometri quadrati, sulla quale insisterebbero almeno 6 milioni di edifici a rischio.

Le regioni con il maggior numero di abitanti in zone ad alto rischio sismico si trovano tutte al Sud. Al primo posto troviamo la Calabria, con la totalità dei suoi abitanti - circa 1 milione e 950 mila secondo l'ultimo censimento Istat - distribuiti tra la zona di rischio massimo (la 1, in cui vivono 1,2 milioni di persone) e la zona di rischio elevato (la 2, in cui risiedono in circa 750 mila). Segue la Basilicata, con circa 550 mila abitanti residenti nelle due zone, e la Sicilia, con circa 4 milioni e 850 mila abitanti prevalentemente in zona a rischio elevato.