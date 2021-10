Scomparsa Santelli, emesso francobollo ordinario dedicato all’ex presidente

Un francobollo dedicato a Jole Santelli. È quanto ha fatto il ministero dello sviluppo economico che ha emesso il francobollo ordinario della serie “Il senso civico dedicato a Jole Santelli”, con indicazione tariffaria B. Il bozzetto è a cura di Claudia Giusto.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, in rotocalcografia. La vignetta riproduce un ritratto di Jole Santelli, protagonista della politica italiana, in primo piano sul profilo dell’Italia in cui è evidenziata la Calabria, regione in cui è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente.

Completano il francobollo la leggenda “Jole Santelli”, “1968 - 2020” e “Presidente Regione Calabria”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Cosenza 3 in piazza Francesco Crispi e Roma Senato.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€.

“Una straordinaria collega ma prima ancora una persona perbene che ricordo con affetto”. Sono state le parole del ministro Giancarlo Giorgetti che ha voluto ricordare Santelli nel primo anniversario della sua scomparsa. (LEGGI)

