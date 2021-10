Corigliano-Rossano. Usa insetticida e accendino per uccidere moscerini, si ustiona

Ha riportato ustioni ed escoriazioni varie un 29enne di Corigliano-Rossano che, per cause ancora in corso di accertamento, è stato avvolto da una nube scaturita da un’esplosione mentre, ieri mattina, si trovava a casa con il padre, in contrata Marina Fossa.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno allertato l’elisoccorso, arrivato subito per traferire il malcapitato nell’ospedale Annunziata di Cosenza.

Sul luogo anche i vigili del fuoco di Corigliano-Rossano che hanno messo in sicurezza l’area, e una volante della Polizia per i rilievi del caso.

Dalle prime indiscrezioni, sembra che il 29enne fosse chiuso in una stanza insonorizzata con del polistirolo e che per eliminare i moscerini presenti abbia usato un insetticida.

Quasi contemporaneamente avrebbe poi usato un accendino, situazione che avrebbe provocato le fiamme che lo hanno avvolto.