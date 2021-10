Cassano, cittadinanza onoraria a Fabrizio Barca: convocato il Consiglio

È stato convocato per giovedì 21 ottobre alle 18.30 il consiglio comunale straordinario per conferire la cittadinanza onoraria a Fabrizio Barca. L’assise, sentita la conferenza dei capigruppo, si riunirà nel salone di rappresentanza “Gino Bloise”.

L’assemblea civica, su proposta dell’amministrazione, anch’essa guidata dal sindaco in carica Gianni Papasso, agli inizi del mese di novembre 2016, ha conferito l’onorificenza a Barca, tenendo in debita considerazione il fatto che, all’indomani della disastrosa esondazione del Fiume Crati, ha dimostrato interesse concreto per l’Area Archeologica di Sibari, garantendo attraverso i canali ministeriali l’erogazione di cospicui finanziamenti utili a riportare il sito archeologico agli antichi splendori e a realizzare nuovi interventi con l’obiettivo di rilanciarlo a livello nazionale e internazionale.

Ma Fabrizio Barca, ideatore di "Luoghi Ideali" è stato protagonista anche di un’altra importante iniziativa per il sito archeologico di Sibari, con la presentazione, presso la sede museale, del Progetto “Sibari di Notte”, per la valorizzazione del Parco archeologico del Cavallo in Calabria, con un accordo siglato dal Ministero dei Beni culturali con la Fondazione per il Sud, presieduta da Carlo Borgomeo, per “ricostruite”, virtualmente, mediante l’ausilio di strumenti multimediali, particolari di strutture dell’antica capitale della Magna Grecia.