Covid. La Calabria conta altre due vittime e i contagi sono in discesa (+115)

Ancora due morti in Calabria e 115 nuovi positivi, scoperti dai 3.253 test effettuati nelle ultime 24 ore. Un leggero calo dunque dei casi, rispetto ai 141 di ieri (QUI IL BOLLETTINO).

Il totale delle vittime da febbraio 2020 giunge a 1.429, mentre le persone che hanno contratto la malattia nella nostra regione sono state in tutto 85.358.

Oggi il numero più alto di positivi lo registra la provincia di Vibo Valentia con i suoi 37 nuovi casi, segue la provincia di Cosenza (+35), Reggio Calabria con 19 positivi, poi Crotone (+14), Catanzaro (+7). Tre casi sono stati invece segnalati da fuori regione.

I guariti di oggi sono invece 113 e portano così il totale delle persone uscite dall’incubo del Covid a 81.119. Gli attuali positivi sono in tutto 2.810.

Stabili i ricoveri. I posti letto occupati nei reparti ordinari sono 92 mentre in intensiva si trovano 11 pazienti. In isolamento domiciliare ci sono invece 2.707.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove sono state 29.911 le persone che hanno contratto il Covid-19, oggi i nuovi positivi sono 19. Attualmente i casi attivi sono 797, di cui 54 ricoveri in reparto; 6 in terapia intensiva, 737 in isolamento domiciliare (-84). I casi chiusi sono 29.114: 28.714 guariti, 400 deceduti (+1).

Nel Cosentino il totale dei casi è 27.726, mentre nelle ultime 24 ore si sono ammalati in 35. Attualmente i casi attivi sono 1.263, di cui 18 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva; 1.241 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 26.463 (25.814 guariti, 649 deceduti (+1).

Nel Catanzarese il computo totale dei casi è 11.475, mentre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7 nuovi casi. Attualmente i casi attivi sono 87, di cui 6 ricoveri in reparto; 1 in terapia intensiva; 80 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 11.388: 11.232 guariti, 156 deceduti.

Nel Crotonese i nuovi positivi sono 14, mentre da febbraio si sono ammalati in 8.340. Attualmente i casi attivi sono 236, di cui 5 ricoveri in reparto; 231 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 8.104: 7.989 guariti, 115 deceduti. L'Ssp di Crotone comunica 17 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

Nel Vibonese da inizio pandemia sono 6.568 le persone che hanno contratto il Covid-19, mentre oggi si registra il numero più alto dei casi (+37). Attualmente i casi attivi sono 251, di cui 7 ricoveri in reparto; 244 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.317: 6,217 guariti, 100 deceduti.