Minimarket della droga ad Isola Capo Rizzuto: arrestato un giovane

Un servizio di tutto rispetto quello messo in piedi da un ventinovenne di Isola Capo Rizzuto, arrestato lo scorso 11 ottobre con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, è stato individuato mentre si aggirava in modo sospetto nelle vie del centro: lo stesso, alla vista di una pattuglia, avrebbe mostrato una certa agitazione al punto da spingere i militari a fermarlo e perquisirlo.

Immediato il ritrovamento di 15 piccoli involucri termosaldati contenenti complessivamente 16 grammi di marijuana, 3 grammi di hashish e 0,3 grammi di cocaina: un vero e proprio minimarket ambulante, per rispondere alle diverse esigenze della sua clientela.

Estesa la perquisizione presso l’abitazione del giovane, rinvenuti altri 3 grammi di cocaina e 6 grammi di marijuana, assieme ad un bilancino di precisione.

Tutta la sostanza è stata sequestrata, mentre il giovane è stato arrestato e successivamente rimesso in libertà come richiesto dal Pubblico Ministero, che non ha ritenuto necessarie misure coercitive.