Alluvione, il comitato di quartiere Fondo Gesù nel cuore: “Dopo 25 anni nulla è cambiato”

"Sono passati 25 anni da quel tragico momento, da quel giorno che ha segnato la vita di una intera città, ma soprattutto del nostro quartiere". Ma "da quella data ad oggi nulla è cambiato, anzi il nostro quartiere è peggiorato drasticamente in tutti i sensi rendendolo ancor di più isolato ed emarginato dalla città". Questa l'amara considerazione del comitato di quartiere Fondo Gesù nel Cuore, che oltre a commemorare gli eventi dell'alluvione del 14 ottobre 1996 torna a chiedere interventi di pianificazione e riqualificazione "seri" e "definitivi".



"Dopo l’alluvione del 1996 Fondo Gesù grazie a un progetto di riqualificazione doveva diventare il fiore all’occhiello di Crotone essendo l’entrata principale della nostra città" spiegano dal comitato. "Partito con molto entusiasmo e con spostamento a destra e a manca di intere famiglie questo famoso progetto chiamato "Contratto Di Quartiere" si è arenato, spegnendo definitivamente i sogni di un intero quartiere e di un’intera comunità che finalmente credeva in un cambiamento culturale e sociale".

"Oggi Fondo Gesù chiede per l’ennesima volta e a gran voce la sua dignità e chiede a tutti gli organi competenti di rilanciare in maniera definitiva questo quartiere con interventi mirati di riqualificazione, e di spegnere definitivamente quella paura che dal 1996 ad ogni pioggia e allerta meteo riaffiorano in noi sistemando in maniera definitiva la questione Esaro" conclude la nota.