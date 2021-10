Piano strategico per la banda ultralarga: ad Isola Capo Rizzuto arriva la superfibra Tim

L’obiettivo è “fornire il territorio di una connessione stabile e veloce che consenta a tutti di poter lavorare e studiare da casa senza alcun problema, come spesso succede oggi soprattutto nelle zone periferiche”, e per farlo la sindaca di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, ha stipulato un apposito accordo con l’azienda FiberCop, partecipata di Tim, per dotare l’intero comune di connessione a banda ultra-larga in fibra ottica.

Lo rende noto la stessa amministrazione, che questa mattina avrebbe ultimato i dettagli dell’accordo per la realizzazione di una piano Fiber-To-The-Home, che prevede la realizzazione di una rete da 1 giga certificata con annesso contratto di gestione e manutenzione. Nel giro di un anno, si vuole portare la fibra “almeno all’80% delle unità abitative dell’intero comune di Isola, e dunque coinvolgendo pienamente tutte le frazioni e le contrade”.

“L’obiettivo non è utopico ma molto realistico, i primi lavori partiranno già nelle prossime settimane e interesseranno il centro cittadino per poi cercare di coprire le frazioni turistiche prima dell’arrivo della stagione estiva” dichiara ancora la sindaca. L’azione rientra nel Piano Strategico per lo sviluppo della banda ultra-larga, approvato dal Consiglio dei Ministri, e denominato “Strategia italiana per la Banda Ultralarga”.