Aprigliano, incendiata auto a militante leghista. Saccomanno: “massima solidarietà”

“Massima solidarietà all’amico e al militante della Lega Adriano Parise per un incendio che ha distrutto la sua auto in Aprigliano, frazione Corte”. Inizia così il comunicato diramato dal commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, in merito a quanto accaduto nel corso della notte. “Sull’evento, probabilmente di matrice dolosa, stanno indagando i Carabinieri della locale stazione”.

“Parise dipendente delle Poste Italiane è anche impegnato nel sindacato e ultimamente è stato candidato nella lista del partito per le amministrative di Cosenza” ricorda Saccomanno. “Si è sempre contraddistinto per costanza, impegno e militanza nella politica, dimostrando attaccamento alla Lega e partecipando a tutte le ultime manifestazioni ed interventi di Matteo Salvini”.

“Nel condannare il vile gesto” conclude Saccomanno parlando anche a nome della neo-consigliera regionale Simona Loizzo, dell’ex consigliere Pietro Molinaro e del referente per le amministrative Emilio Greco, esprime “ampia e profonda amarezza per quanto accaduto e si augurano che le indagini si possano concludere celermente, sia per accertare quanto accaduto e sia per restituire serenità alla famiglia di Adriano Parise”.