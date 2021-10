Covid, corrono i contagi a Serra San Bruno: dichiarata la zona rossa

A partire da oggi, il comune di Serra San Bruno entra in zona rossa per i troppi casi di coronavirus registrati negli ultimi giorni. Riscontrati ben 67 contagi, di cui uno in condizioni più serie ed attualmente ricoverato. Condizione già annunciata dal primo cittadino Alfredo Barillari, che nei giorni scorsi aveva già paventato l'ipotesi della zona rossa al fine di contenere il focolaio.

Nella serata di ieri il presidente facente funzioni Nino Spirlì ha firmato l'ordinanza che "chiuderà" il paese per i prossimi 10 giorni, ossia fino al 24 ottobre, data in cui si valuterà la situazione ed il numero di nuovi casi. Saranno dunque sospese tutte le attività non essenziali, chiusi i negozi (ad esclusione dei supermercati), le scuole, i musei, ed i centri sportivi.