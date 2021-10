Lieve scossa di terremoto nel vibonese: nessun danno registrato

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, questo pomeriggio a largo di Ricadi. Si tratta di una scossa di magnitudo 2.6 registrata a circa 70 chilometri di profondità in mare.

L'evento non è stato avvertito dalla popolazione, e non si registrano danni a cose o persone. L'evento inoltre non sembra essere collegato alla situazione nell'isola di Vulcano, dove l'attività vulcanica e sismica è ripresa intensamente negli ultimi periodi dopo oltre un secolo di inattività.