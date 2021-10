Vaccinazione anti-influenzale, prende il via la campagna

L’avvio della campagna anti-influenzale in Calabria è fissato per il prossimo 25 ottobre. Lo comunica la Regione Calabria, facendo seguito alla convenzione stipulata con la struttura commissariale che ha permesso l’acquito di 565 mila dosi di vaccino da somministrare tra il 2021 ed il 2022.

La vaccinazione sarà completamente gratuita per i bambini – di età compresa tra i 6 mesi ed i 6 anni – e per gli over 60, oltre che per gli operatori socio-sanitari. Vaccinazione che ha una particolare importanza visto il periodo di post-pandemia, dove occorre adottare tutti gli strumenti utili al contrasto del coronavirus ma anche di patologie simili che potrebbero indurre in inganno.