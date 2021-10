Celico, si perde mentre è alla ricerca di funghi: soccorso ottantenne

Spiacevole disavventura per un uomo uscito con la famiglia alla ricerca di funghi nei boschi di contrada Lagarò, nel comune di Celico. L’uomo, attorno alle 13:30, si sarebbe staccato dai familiari per non fare più ritorno.

Immediata la richiesta di soccorso al 112 di Cosenza, che ha subito girato la richiesta di intervento al Soccorso Alpino e Speleologico Calabria. Nonostante le condizioni metereologiche avverse, i soccorritori sono riusciti ad effettuare alcuni brevi contatti telefonici, facendo così partire le ricerche a largo raggio.

Dopo diverse ore di ricerca, l’uomo è stato ritrovato attorno alle 17:00 lungo un sentiero a circa 6 chilometri dall’ultimo avvistamento, evidentemente stanco ma in buone condizioni fisiche. Hanno collaborato alla ricerca i nuclei di soccorso alpino della Guardia di Finanza e dei Carabinieri.