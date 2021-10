Platania, il cane “Manco” fiuta droga, soldi e munizioni: un arresto

Il fiuto e l’esperienza del cane antidroga Manco, in servizio presso il Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, ha scoperto un elevato quantitativo di droga assieme a diverse munizioni e soldi in contanti nel corso di un controllo presso l’abitazione di un quarantenne di Platania, nel catanzarese.

Il blitz è scattato alle prima luci dell’alba, quando i Carabinieri si sono presentati presso l’abitazione del disoccupato già noto alle forze dell’ordine nell’ambito di un più vasto controllo finalizzato al contrasto dello spaccio.

Dopo una breve ricognizione, il fiuto di Manco ha diretto i militari verso il magazzino adiacente all’abitazione. Qui è stato rinvenuto complessivamente 1 chilo di marijuana, suddiviso in 9 buste di cui 5 già sottovuoto, assieme a 3 bilancini di precisione e materiale per il confenzionamento. Ma non solo: Manco ha fiutato anche alcune banconote, per un totale di 3.475 euro, e 3 cartucce da caccia calibro 12.

L’uomo, incapace di fornire una giustificazione per tali materiali, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per detenzione abusiva di munizioni. Il tutto è stato sequestrato, e dopo le formalità di rito il Gip ha disposto l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione in caserma.