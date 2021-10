Maltempo, la Protezione Civile aumenta l’attenzione: allerta arancione in quasi tutta la Calabria

La situazione meteorologica in Calabria è destinata a peggiorare già dal tardo pomeriggio di oggi. Il dipartimento regionale di Protezione Civile infatti ha aggiornato il dispositivo di allerta emesso ieri, estendento la zona arancione alla quasi totalità della regione ad esclusione dell’alto tirreno e jonio cosentino, dove rimarrà in vigore la zona gialla.

Uno scenario che non cambierà neppure domani, dato che sempre la Protezione Civile ha già diramato il bollettino di allerta per il 14 ottobre: escludendo il tirreno cosentino (che rimane in zona gialla) tutta la Regione è in zona arancione per rischi idraulici e temporaleschi.

Tutta colpa della terza perturbazione di ottobre, che – come già anticipato ieri – sta portando in tutta Italia una ventata di aria fredda, polare, che oltre al notevole abbassamento delle temperature è anche carica di pioggia. Previsti inoltre forti venti, che sferzeranno da nord a partire dalla nottata.