Tutti i segreti per impasti professionali

Pane e pizza sono la tua passione e vuoi imparare tutti i segreti per un impasto davvero perfetto? Al giorno d’oggi sono sempre di più coloro che si sono appassionati a questo settore e che puntano ad aprire una pizzeria oppure un panificio. Proprio perché la concorrenza è ormai altissima però, ti conviene studiare parecchio e fare molta pratica prima di lanciarti in una nuova avventura perché questo è un mestiere complesso e non tutti riescono ad avere successo. Riuscire a fare una pizza decente a casa non significa essere in grado di sfornare teglie a livello professionale ed è per questo che oggigiorno l’unica strada da percorrere è quella della formazione.

Prima di tutto, ti conviene iscriverti ad un corso di panificazione in modo da imparare le basi ed apprendere anche tutti i trucchi del mestiere, facendo nel contempo molta pratica. Solo in questo modo potrai avere successo nel settore e sbaragliare la concorrenza!

Oggi vediamo insieme alcuni consigli per ottenere un impasto professionale e capire se ha senso proseguire su questa strada.

La forza della farina: un dettaglio fondamentale

Per ottenere pizza o pane di alto livello non ci si può mai permettere di sottovalutare l’importanza della farina. È infatti l’ingrediente principe di qualsiasi impasto e scegliere quella giusta è fondamentale per ottenere un risultato professionale. In particolare, l’aspetto che bisogna sempre considerare quando si valuta la tipologia di farina da utilizzare è la sua forza, indicata con la lettera W seguita da un numero. Più la cifra è alta, maggiore è la forza della farina. Per preparare un’ottima pizza è necessario utilizzare un prodotto ricco di glutine e quindi con una forza molto alta, perché così si ottiene un impasto bello elastico che si gonfia bene.

Attenzione alla temperatura dell’impasto

Un altro fattore determinante è la temperatura di lavorazione dell’impasto, che incide in modo davvero notevole sul risultato finale. A seconda della planetaria che si utilizza, questo parametro varia ed è quindi importante imparare a regolare la temperatura in modo ottimale utilizzando l’acqua ai giusti gradi. In linea di massima, va ricordato che un impasto per potersi dire ottimale deve mantenere una temperatura intorno ai 24°C. Utilizzando una planetaria a spirale i gradi si alzano in modo notevole dunque conviene aggiungere acqua fredda, mentre con una impastatrice a forcella si alza di soli 3°C.

Lievito madre: il migliore per pane e pizza

Per quanto riguarda la tipologia di lievito, è bene prestare attenzione a quello che si utilizza perché anche questo incide in modo notevole sul risultato finale e in modo particolare sulla digeribilità di pane e pizza. Il migliore da tale punto di vista è il lievito madre, ma in alternativa si può utilizzare anche quello secco: più semplice da gestire.

Aggiungere l’acqua poco per volta

Un ultimo trucco per ottenere un impasto professionale ed evitare problemi durante la sua lavorazione è quello di aggiungere l’acqua poco per volta, aspettando che venga assorbita completamente. Questo è importante soprattutto per gli impasti ad alta idratazione, che altrimenti risulterebbero impossibili da lavorare.