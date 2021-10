Fermato ad un posto di blocco tenta di liberarsi della droga: beccato e arrestato

Un 53 enne di Casali del Manco, R.P., già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di droga, è stato arrestato dal personale di questa Squadra Mobile di Cosenza sempre per lo stesso “vizietto”.

L’uomo, fermato ad un posto di blocco, avrebbe provato a disfarsi di un involucro contente cocaina. Il repentino gesto non è però sfuggito ai poliziotti che, recuperata la droga, si sono diretti a casa dell’uomo per approfondire il controllo.

Nel corso della perquisizione presso l’abitazione e ai magazzini in uso al 53enne, gli agenti hanno rinvenuto altri 30 gr della stessa sostanza nonché un bilancino, soldi, materiale di confezionamento e contabilità dello spaccio.

L’evidenza dei fatti ha fatto scattare l’arresto per l’uomo che, all’esito delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente A.G..