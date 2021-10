Sostegno alle imprese nel post-pandemia: parte il premio “Top of the PID 2021”

Aiutare le imprese nella ripartenza economica post-pandemia, favorendo la transizione digitale ed ecologica. È questo l’obbiettivo che intende raggiungere la Camera di commercio di Crotone con l’avvio del premio “Top of the PID 2021”, l’iniziativa promossa da Unioncamere per il tramite del PID - Punto Impresa Digitale delle Camere di commercio con l’intento di individuare e dare visibilità a progetti innovativi che sfruttano le tecnologie digitali.

Il Premio "Top of the PID" è rivolto alle aziende che hanno utilizzato i servizi offerti dal PID- Punto Impresa Digitale (Voucher Digitali, SELFI4.0– Self Assessment della maturità digitale, ZOOM 4.0 - Assessment guidato della maturità digitale, Servizi di orientamento e mentoring).

In particolare, saranno premiate le singole imprese che hanno realizzato o stanno realizzando progetti di innovazione digitale in uno dei seguenti ambiti: circular economy, manifattura intelligente e avanzata, sociale (salute, biotecnologie, cultura...); servizi, commercio, distribuzione e turismo (soluzioni digitali avanzate per il marketing o customer care, logistica, patrimonio culturale...); nuovi modelli di business 4.0 e competenze digitali.

Le imprese vincitrici potranno esporre e partecipare ad un evento realizzato nell’ambito di una fiera di rilevanza nazionale dedicata ai temi dell’innovazione, per raccontare il proprio progetto innovativo.

Le candidature potranno essere inviate alla mail dedicata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. entro il 13 Settembre 2021. L'individuazione delle imprese vincitrici avverrà entro il 30 Settembre 2021

Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione e il regolamento dell'edizione 2021 di "TOP of the PID" sono disponibili nel sito della rete dei Punto Impresa Digitale (www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e sul sito della Camera di commercio di Crotone www.kr.camcom.it.