SP 179 dissestata, Sindaco Terranova alla Provincia: “non si possono più tollerare ritardi”

“Le gravi condizioni in cui versa la SP 179 (Via dell’Apollinare) non possono più tollerare ritardi, soprattutto alla luce delle risorse economiche di cui sono state destinatarie negli ultimi tempi le Amministrazioni provinciali. Chiediamo un intervento più celere possibile per la sistemazione della viabilità in questione funestata da continui smottamenti”.

È il Sindaco di Terranova da Sibari, Luigi Lirangi, congiuntamente all’Assessore comunale ai lavori pubblici, Antonio Quintieri, a sollecitare con fermezza un’azione urgente da parte degli organi politici della Provincia di Cosenza e degli uffici preposti alla viabilità.

Lirangi ribadisce che “la stringente necessità di non perdere ulteriore tempo è giustificata dalla estrema importanza ricoperta dalla SP 179, un’arteria centrale del Comune terranovese per tantissimi agricoltori e per la zona Pip che coinvolge numerose attività artigianali ed imprenditoriali, andando poi a congiungersi con la Statale 106.”

“Si tratta di una infrastruttura economica di primo livello nella Piana di Sibari – aggiunge Lirangi – esposta però al rischio di peggioramenti con l’approssimarsi della stagione invernale e delle piogge con conseguente pericolo per automezzi e persone. La Calabria non potrà superare le sue molteplici crisi se non si darà prova di intervenire con efficienza laddove carenze e pericoli sono evidenti”.