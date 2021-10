Incidente Spezzano Albanese, dopo due giorni di ricovero c’è un altra vittima

Si aggrava ulteriormente il già drammatico bilancio dell'incidente stradale avvenuto domenica scorsa lungo la Strada Provinciale 283 nel comune di Spezzano Albanese, nel cosentino. Il violento impatto frontale ha coinvolto due auto e provocato quattro feriti ricoverati d'urgenza, alcuni dei quali in condizioni preoccupanti. Proprio ieri una delle vittime - una trentatreenne originaria di San Lorenzo del Vallo - è deceduta in ospedale per i gravi traumi riportati.

Oggi, purtroppo, un nuovo decesso: si tratta un quarantaduenne originario di Cosenza, che si trovava alla guida dell'altra vettura coinvolta nel sinistro. L'uomo, che era un venditore ambulante, è stato ricoverato d'urgenza ma un repentino aggravarsi della sua condizione ha reso vana ogni cura. A due giorni dal violento impatto, dunque, il bilancio è di 2 morti e 2 feriti.