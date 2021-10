Vaccarizzo Albanese, nuovi buoni spesa per famiglie in difficoltà

Il Comune di Vaccarizzo Albanese rende noto che i nuclei familiari in difficoltà potranno richiedere dei nuovi buoni spesa per sostenere l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, o per coprire spese legate alle utenze domestiche e le forniture.

L’amministrazione ha stanziato complessivamente 3 mila euro, da destinare ai residenti che non hanno usufruito di altri sussidi (come il reddito di cittadinanza o precedenti aiuti covid) e che non superano una certa soglia con redditi da lavoro o da pensione: in quest’ultimo caso, il limite è progressivo e dipenderà dal numero dei componenti familiari.

Le domande dovranno essere protocollate entro il 29 ottobre.