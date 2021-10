Zambrone, soccorsa turista rimasta ferita in zona impervia

Spiacevole incidente per una turista norvegese in visita a Zambrone: nel pomeriggio di oggi la donna, che si trovava in località Paradiso del Sub, è rimasta ferita ed ha richiesto aiuto, non riuscendo autonomamente a far ritorno presso una strada principale.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, che sono giunti sul posto assieme ai sanitari del 118. Dopo aver raggiunto il luogo dell’incidente, la malcapitata è stata stabilizzata su di una barella “toboga” e trasportata lungo il difficoltoso sentiero fino a monte, dove è stata affidata alle cure del personale medico.