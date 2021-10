Premio Oscar Green 2021: a Curinga il procuratore Gratteri

Il procuratore Nicola Gratteri interverrà in occasione della premiazione di Coldiretti nell’ambito della campagna Oscar Green 2021. Quest’anno, in occasione della quindicesima edizione del premio, è stato scelto il tema “Giovani che sfidano il Covid”: sei le imprese guidate da under 40 che saranno premiate il prossimo 14 ottobre a Curinga.

“In ognuna delle sei categorie in concorso – Impresa 5.Terra, Campagna Amica, Sostenibilità Ambientale, Fare Rete, Noi per il sociale e Creatività – verrà proclamato il vincitore regionale che prenderà parte alla selezione nazionale. Sono i talenti del territorio che gareggiano con progetti imprenditoriali legati alla tradizione con uno spiccato indirizzo moderno” spiega il presidente Franco Aceto. “Realizzazioni messe in campo per ‘sfidare il Covid’. I progetti delle aziende partecipanti da tutta la regione evidenziano la possibilità di trasformare le difficoltà in un’opportunità”.